Zidane - Henry : La punchline sur le remplaçant de Deschamps !

Après l’annonce du départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, beaucoup de noms sont sortis pour reprendre les rênes des Bleus. Pour la plupart des observateurs, comme Rio Mavuba, ancien Lillois et international français, Zinedine Zidane serait la meilleure option pour l’après Didier Deschamps. Thierry Henry devra encore prouver avec les Bleuets.

Le mythique sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps, a récemment annoncé qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026. Après un titre de champion du monde en 2018 et une finale perdue en 2022, DD ne sera plus sélectionneur des Bleus. Une annonce qui fait l’effet d’un tremblement de terre, et les spéculations autour de son successeur vont bon train. Si Zinédine Zidane est le nom qui vient naturellement, Thierry Henry est également dans la discussion et a des arguments à faire valoir.

Un retour aux sources pour Zidane ? L’ancien maestro des Bleus pourrait bientôt écrire un nouveau chapitre avec la sélection ! 🇫🇷

« Il a tout ce qu’il faut dans le bagage »

Rio Mavuba s’est livré à Téléfoot sur son avis concernant le successeur de Deschamps. « Je pense logiquement à Zidane. Ça fait 4 ans qu’il n’a pas pris de club », a déclaré l’ancien international tricolore. « On sent qu’il a envie de prendre ce poste-là et, même avec son aura, sa légitimité, ce qu’il a fait au Real Madrid, je pense que, pour tenir et accompagner cette nouvelle génération, il a tout ce qu’il faut dans le bagage. Zidane plus qu’Henry ? Oui. Le parcours parle pour lui. C’est vrai que Henry a fait une belle campagne aux JO, mais on a encore envie de voir. »

D’autres noms sont évoqués

Si Zinedine Zidane et Thierry Henry font office de favoris pour remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus, d’autres noms sont également évoqués. Arsène Wenger, Laurent Blanc ou encore Christophe Galtier ont été cités dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, dans lequel les Français ont donné leur avis sur le futur sélectionneur des Bleus.