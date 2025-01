«J’ai peur…», Zinedine Zidane lui fait craindre un scénario catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, à l’issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps arrêtera avec l’équipe de France. Le banc va alors se libérer et tous les regards se tournent désormais vers Zinedine Zidane pour venir lui succéder. Si l’ancien du Real Madrid apparait naturellement comme le prochain sélectionneur, Pascal Dupraz admet toutefois avoir une petite crainte avec Zizou.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane avait une idée en tête pour la suite de sa carrière d’entraîneur : prendre les commandes de l’équipe de France. Jusqu’à présent, ça n’a pas pu être possible à cause de Didier Deschamps, mais en 2026, la place va se libérer. Cela pourrait donc être l’occasion parfaite pour Zizou pour diriger les Bleus. A condition d’attendre jusqu’à cette date…

Une question de timing ?

Cette attente, c’est d’ailleurs ce qui inquiète un peu Pascal Dupraz à propos de Zinedine Zidane. En effet, ce dimanche, au micro de RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse a fait part d’une crainte, expliquant : « Il va prendre ce rôle s’il accepte. Il y a un an et demi. Moi j’ai juste peur de ça, du timing ».

« Est-ce qu’il va être capable d’attendre un an et demi avant d’être sélectionneur ? »

« Pendant un an et demi, et si Zidane choisissait une autre voie ? Est-ce qu’il va être capable d’attendre un an et demi avant d’être sélectionneur ? », a poursuivi Pascal Dupraz. A voir maintenant ce que décidera de faire Zinedine Zidane alors que certains, dont Cyril Hanouna, expliquaient qu’il pourrait finalement refuser de passer après Didier Deschamps.