OM : De Zerbi répond cash sur une nouvelle signature

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a un peu moins de deux semaines et l'OM a déjà accueilli un premier renfort avec Luiz Felipe. De passage en conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur l'arrivée d'un renfort pour le moins étonnant, à savoir un entraineur spécialiste des coups de pied arrêtés. L'entraineur italien a été clair à ce sujet.

Mardi, l'OM recevra le LOSC de Bruno Génésio en Coupe de France. Les Olympiens sont sur une très bonne dynamique et ils ont de grandes ambitions dans cette compétition après avoir sorti l'ASSE au tour précédent. Mais en pleine période de mercato, Roberto De Zerbi a bien évidemment été interrogé sur l'arrivée de potentiels renforts.

Elye Wahi, en difficulté à l'OM, pourrait déjà quitter le navire. Destination West Ham en vue ? 🚀

➡️ https://t.co/pSpzh80TCW pic.twitter.com/nJ4CiSnJp9 — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Un nouvel entraineur à l'OM ?

Et du côté de l'OM, les renforts ne s'arrêtent pas au niveau des joueurs. Ces derniers jours, le club phocéen a notamment officialisé la prolongation de contrat de Medhi Benatia qui occupe désormais le rôle de directeur sportif. Il serait également question d'une potentielle arrivée d'un entraineur spécialisés dans les coups de pieds arrêtés. Roberto De Zerbi a rapidement éteint la rumeur.

La réponse franche de De Zerbi

« Recruter un entraineur pour les coups de pied arrêtés ? Non, en Premier League c'est normal d'avoir un entraîneur pour les coups de pied arrêtés. Mais on y travaille, on peut progresser dans les deux zones. On y passe du temps, c'est clair. Il y a des caractéristiques aussi qui font que si on les tire mieux, ça sera plus facile de marquer », a déclaré Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse.