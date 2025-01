Mercato : Masterclass de l'OM, carton plein pour De Zerbi ?

Thomas Bourseau

Et si l'OM venait à régaler Roberto De Zerbi cet hiver ? L'entraîneur italien ne semble pas être le plus grand fan de Lilian Brassier à l'instant T et son hypothétique départ pour le Stade Rennais permettrait à l'Olympique de Marseille d'avoir un boulevard dans le dossier Kevin Danso. De Zerbi récupérerait donc, après Luiz Felipe Ramos, un autre défenseur confirmé.

Contrairement à la dernière intersaison par le biais de laquelle le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia était parvenu à mener à bien le recrutement de douze joueurs, les objectifs semblent être bien moindres pour ce mercato hivernal. La Provence dévoilait dernièrement que cette fenêtre des transferts devait servir à l'OM de mettre la main sur deux compléments défensifs tout en se séparant de certains éléments.

L'OM dévoile un retour inattendu sur le départ de Sampaoli... Un regret qui pourrait changer la donne !

Kevin Danso, la seconde et ultime recrue hivernale de l'OM ?

Luiz Felipe Ramos a déjà été présenté la semaine dernière comme première recrue, en attendant la seconde ? Le défenseur brésilien et italien de 27 ans, passé par la Lazio, le Betis Séville et Al-Ittihad, pourrait voir Kevin Danso lui succéder d'après le journaliste Saber Desfarges qui s'est confié pendant Téléfoot dimanche. L'international autrichien serait alors le deuxième joueur et dernier joueur à déposer ses valises dans la cité phocéenne.

Brassier dans le viseur de Rennes ?

Mais l'OM ne recrutera pas Kevin Danso, dont la valeur marchande avoisine les 25M€, si aucun départ n'est enregistré d'ici-là toujours selon Saber Desfarges. Lilian Brassier disposerait donc d'un bon de sortie. D'ailleurs, l'ancien joueur du Stade Brestois seulement arrivé à l'OM l'été dernier pourrait retrouver la Bretagne puisque le Stade Rennais serait sur les rangs.