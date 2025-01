Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid trouve son plan B au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. Doté d’un effectif conséquent, le club madrilène est néanmoins en pleine recherche d’un latéral gauche. Alors que la piste menant à Alphonso Davies (Bayern Munich) se refroidit, les Merengue pourraient partir à l’assaut de Nuno Mendes.

Les relations entre le PSG et le Real Madrid ont toujours été ponctuées de haut et de bas. Ces dernières années, le club espagnol a régulièrement été rejeté par Paris dans le dossier Kylian Mbappé. Mais finalement, l’attaquant français a décidé de rejoindre la « Casa Blanca » de lui-même.

Le Real Madrid veut un latéral gauche...

Désormais, l’effectif de Carlo Ancelotti est plus que fourni. Surtout, le légendaire tacticien italien dispose d’un secteur offensif plus que conséquent avec les présences de Mbappé donc, mais aussi de Rodrygo, Vinicius Jr, et Jude Bellingham. Cependant, c’est au niveau de sa défense que le Real Madrid devrait chercher à se renforcer à l’avenir. Au poste de latéral gauche notamment, le club espagnol aimerait prochainement réaliser un gros coup.

...Et pourrait foncer sur Nuno Mendes

Et si pendant de longs mois, le Real Madrid se rapprochait d’Alphonso Davies, la vedette canadienne semble bien partie pour prolonger son contrat au Bayern Munich. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, en cas d’échec dans ce dossier, le Real Madrid pourrait se positionner sur Nuno Mendes, mécontent de sa situation au PSG. Après Mbappé, les Merengue pourraient de nouveau frapper fort à Paris...