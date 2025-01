Mercato - PSG : La première recrue de 2025 arrive pour 80M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG a accéléré dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Alors que le Géorgien souhaite absolument signer en faveur du club parisien, Paris cherche un accord avec Naples pour son transfert. Ce dimanche, Téléfoot a révélé que le montant total de ce dernier devraut s’élever à 80M€ concernant le phénomène de 23 ans.

Le mercato hivernal s’anime du côté du PSG. Si un ailier gauche était la grande priorité des dirigeants parisiens, ces derniers ont décidé de revenir à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia, déjà établi comme priorité de Paris l’été dernier. Désormais décidé à se séparer du Géorgien, Naples a donc accepté de le céder dès ce mois de janvier, tandis que de son côté, le numéro 77 napolitain a réclamé son départ.

Un transfuge inattendu pourrait changer la donne au PSG ! Le remplaçant de Skriniar en approche… 🔥

➡️ https://t.co/ntMAW0VzPC pic.twitter.com/LbuyAXrufx — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Kvaratskhelia veut rejoindre Paris

« Kvaratskhelia a demandé à Naples à être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ. Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien. On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif. Il doit savoir que c’est une situation que lui, l’entourage et le club doivent résoudre. S’il reste, il est bon qu’il sache que je ne suis opposé à rien. S’il reste, il doit me donner 100% comme il l’a fait jusqu’à présent », a ainsi révélé l’entraîneur napolitain Antonio Conte en conférence de presse ce samedi après-midi.

Un deal à 80M€ bonus compris pour le PSG

Et si l’Equipe révélait récemment que le transfert du Géorgien devrait coûter entre 75M€ et 90M€, le PSG devrait débourser moins que cela. En effet, ce dimanche matin, Téléfoot a ainsi annoncé que Paris allait lâcher 65M€ pour Kvaratskhelia, avec des bonus pouvant faire grimper le coût total de l’opération jusqu’à 80M€.