Mercato : L'OM écoeuré par le transfert historique de 2025 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté contre seulement 100 000€ à l’été 2023, Abdukodir Khusanov est sur le point de rejoindre Manchester City, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€. Une belle opération pour le RC Lens, mais qui pourrait contrarier les plans de l’OM. Après le départ de l’Ouzbek, les Sang et Or veulent conserver Kevin Danso, dans le viseur de Marseille.

Révélation de la première partie de saison, Abdukodir Khusanov va déjà quitter le RC Lens. Le défenseur âgé de 20 ans est en instance de départ et devrait s’engager en faveur de Manchester City. Arrivé contre seulement 100 000€ il y a un an et demi, l’international ouzbek (18 sélections) va rapporter 50M€ bonus compris aux Sang et Or, comme indiqué par L'Équipe, ce qui serait la plus grosse vente du club.

L'OM sur le point de frapper un grand coup ? Un transfert à 25M€ pour un attaquant sous pression... ⚽️

➡️ https://t.co/Cxc4PPrtxh pic.twitter.com/qIBXOYswEc — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Après le départ de Khusanov, le RC Lens veut garder Danso

Le transfert d’Abdukodir Khusanov pourrait en revanche ne pas faire les affaires de l’OM. D’après les informations de Téléfoot, le RC Lens espère désormais conserver Kevin Danso (26 ans), sous contrat jusqu’en juin 2027, proche de partir l’été dernier et qui est encore lié à des rumeurs de départ.

Danso dans le viseur de l’OM

Si cela n’arrange pas l’OM, c’est parce que les dirigeants marseillais sont intéressés par Kevin Danso, selon Téléfoot. Si Luiz Felipe (27 ans) est arrivé libre en provenance d’Al-Ittihad, Marseille pourrait recruter un autre défenseur en cas de départ dans ce secteur, et pense donc à l’international autrichien (24 sélections) du RC Lens. Mais grâce à l'argent récupéré de Khusanov, Lens espère conserver Danso.