Mercato - PSG : Un proche de Campos boucle un transfert historique !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG cherche à se renforcer en défense centrale. Le club de la capitale veut trouver un remplaçant à Milan Skriniar, qui est sur le départ. Les dirigeants parisiens pistaient pour cela Abdukodir Khusanov, mais le joueur du RC Lens est bien parti pour s’engager avec Manchester City, grâce à Jorge Mendes, un proche de Luis Campos.

Luis Enrique l’a souvent répété par le passé en conférence de presse, il est satisfait de l’effectif qu’il a à sa disposition. Un discours qui ne trouve pas son prolongement en privé, car le PSG aimerait se renforcer cet hiver. Les dirigeants parisiens cherchent notamment des remplaçants à deux joueurs qui sont poussés vers la sortie, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani.

Le PSG pistait Khusanov pour remplacer Skriniar

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Milan Skriniar a notamment des touches en Italie et plus précisément du côté de Naples. Dernièrement, c’est Galatasaray qui s’est rapproché du PSG pour faire venir le Slovaque et qui serait actuellement la destination la plus probable pour le Parisien. Le club de la capitale lui cherche donc un remplaçant et le champion de France avait notamment le nom d’Abdukodir Khusanov en tête. Malheureusement, le joueur du RC Lens va, sauf revirement de situation, rejoindre Manchester City contre 50M€.

Khusanov peut remercier Jorge Mendes pour son transfert

D’après les informations du journal L’Équipe, le transfert d’Abdukodir Khusanov à Manchester City serait imminent. Les différentes parties ont réussi à trouver un accord en partie grâce à Jorge Mendes, qui avait obtenu un mandat de vente de la part du RC Lens. Le PSG peut donc s’en mordre les doigts, car le super-agent portugais est un proche de Luis Campos, le conseiller football parisien. Les deux hommes ont souvent fait affaire par le passé et Mendes représente les intérêts de nombreux joueurs du champion de France. Malheureusement pour le club de la capitale, malgré ces liens forts, l’Ouzbek ne va donc pas poser ses valises à Paris.