Mercato : Une star lâche une réponse fracassante au PSG !

Jean de Teyssière

Le prochain mercato d’été pourrait offrir de sacré rebondissements. De nombreuses stars seront en fin de contrat dans leur club et il devrait y avoir du mouvement. Le PSG reste à l’affût, notamment concernant Joshua Kimmich, qui n’a toujours pas prolongé. Mais l’international allemand, s’il quitte le Bayern Munich, devrait privilégier l’Espagne ou la Premier League…

En novembre dernier, dans Bild, Joshua Kimmich a évoqué son avenir : « Si je vais prolonger ? Cette question est, bien sûr, très intéressante et excitante. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le passé. Nous sommes en dialogue avec le club, et cela va continuer. Je partagerai également mes réflexions avec le club. Nous savons aussi à quoi ressemblait ma situation il y a huit à dix semaines. Maintenant, nous voyons à quelle vitesse les choses peuvent changer dans le football. Huit ou dix semaines plus tard, l'ensemble du tableau paraît différent. Pour moi, c'est, bien sûr, une décision très, très importante dans ma carrière. Elle devrait être bien réfléchie. Et, bien sûr, le passé joue un petit rôle. Et l'avenir aussi. »

Un refus qui fait mal au PSG ! Kvaratskhelia toujours dans le viseur, mais à quel prix ? 🤑

➡️ https://t.co/hzs7nmEcgC pic.twitter.com/UpVlv8N5Y2 — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Le PSG en concurrence

D’après le média espagnol SPORT, de nombreux clubs sont attirés par Joshua Kimmich. Celui qui n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich est sur les tablettes du FC Barcelone, de Manchester United et de Manchester City. Mais le PSG est également intéressé par le profil du milieu de terrain allemand, en fin de contrat en juin prochain...

Kimmich préfère l’Angleterre ou l’Espagne !

Mais malheureusement pour le PSG, l'avenir de Joshua Kimmich ne semble pas s'inscrire en France. En effet, SPORT révèle que s'il ne prolonge pas l'aventure avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich serait beaucoup plus intéressé d'évoluer en Angleterre ou en Espagne, plutôt qu'en Ligue 1. De quoi refroidir largement les ardeurs des dirigeants parisiens.