Mercato - PSG : «Je signe», l’annonce tonitruante en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023, le contrat de Luis Enrique avec le PSG court jusqu’en 2025, mais a d’ores et déjà été prolongé de deux ans, jusqu’en 2027. Pourtant, le club de la capitale n’a toujours pas officialisé la prolongation de son entraîneur. En conférence de presse, le technicien espagnol a balayé une question à ce sujet, qu’il n’estime pas important.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Enrique a déjà prolongé jusqu’en 2027 avec le PSG. S’il va au bout de son bail, le technicien espagnol âgé de 54 ans deviendrait alors l’entraîneur avec la plus longue longévité de l’ère QSI. Une prolongation actée et signée depuis le mois d’octobre, mais dont l’officialisation se fait toujours attendre, ce qui ne dérange pas du tout Luis Enrique.

Une star offensive sur le point d'enflammer le Parc des Princes ! 🔥 Qui est ce phénomène qui va renforcer le PSG ?

➡️ https://t.co/lcai0fDBdX pic.twitter.com/SwpjwHYmjJ — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

« Je n'ai aucun problème à signer des contrats d'une semaine, peu importe, je signe n'importe quel contrat »

« Sur ces questions-là, je suis très heureux. Les contrats pour moi sont des papiers mouillés, je n'ai aucun problème à signer des contrats d'une semaine, peu importe, je signe n'importe quel contrat », a répondu Luis Enrique ce samedi en conférence de presse à propos de sa prolongation.

« J'ai besoin de me sentir bien avec ce que je fais et je me sens important ici »

L’entraîneur du PSG a poursuivi : « J'ai besoin de me sentir bien avec ce que je fais et je me sens important ici. Le club me transmet cette idée depuis le premier jour, la direction sportive, ça se passe de la même manière, tout le reste m'est complètement égal. Si un jour le club ne me veut plus, je m’en vais. C’est comme ça que je prends ma carrière professionnelle. Tout le reste, si j’ai signé, si on en a parlé, pas parlé, c’est vraiment quelque chose qui ne m’intéresse pas du tout. Ce qui m’intéresse, c'est de profiter de chaque jour où je suis entraîneur du PSG et de mener à bien ce projet, de le faire avancer. C'est un projet très attractif, intéressant, pour moi. »