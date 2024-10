Luis Enrique : C'est historique au PSG ! 

Alexis Brunet

Très prochainement, le PSG devrait annoncer la prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu’en 2027. Le club de la capitale souhaite miser sur l’Espagnol pour son futur et cela se ressent dans les prérogatives données à ce dernier. L’ancien coach du FC Barcelone serait tout simplement l’entraîneur parisien, sous l’ère qatarienne, à disposer du plus de pouvoir et de liberté d’action.

Depuis son rachat par le Qatar, le PSG a souvent misé sur des stars pour mener à bien son projet. On peut notamment citer Zlatan Ibrahimović, Neymar, Lionel Messi ou bien encore Kylian Mbappé. Mais depuis peu, cela est en train de changer et le pouvoir a été donné à un autre homme.

Le PSG met la pression sur ce joueur https://t.co/dBxG83uue8 pic.twitter.com/JQiVEg0BGV — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Luis Enrique est tout puissant au PSG

Le PSG souhaite dorénavant miser sur un projet axé sur des jeunes joueurs prometteurs et la volonté de construire une véritable équipe. Dans ce sens, il n’y a plus vraiment de joueurs stars à Paris, comme en atteste le départ de Kylian Mbappé, qui n’a pas été remplacé cet été. D’après les informations de L’Équipe, c’est dorénavant Luis Enrique qui est le maître à bord au PSG. L’Espagnol est tout simplement le coach parisien qui, depuis le rachat par le Qatar, dispose du plus de pouvoir et de liberté d’action.

Luis Enrique a prolongé son contrat au PSG

Preuve que le PSG compte énormément sur Luis Enrique, ce dernier viendrait de prolonger son contrat à Paris, comme l’a affirmé Le Parisien, confirmé par L’Équipe et RMC Sport. Le coach parisien serait désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2027.