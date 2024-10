Une punition à la Benzema dégainée pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Impliqué dans la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema avait été écarté de l'équipe de France par Didier Deschamps durant six longues années. Et selon Jérôme Rothen, une sanction similaire pourrait être adressée à Kylian Mbappé, notamment en cas de mise en examen dans les prochains jours.

L’affaire pourrait coûter cher à Kylian Mbappé et se répercuter durablement sur sa carrière, notamment internationale. Selon la presse suédoise, le joueur du Real Madrid est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle par une jeune femme, qui se serait rendue dans un hôtel de Stockholm où logeaient Mbappé et son entourage.

Rothen réclame une grosse décision

Pour Jérôme Rothen, Didier Deschamps doit lui retirer le brassard de capitaine. « S’il est mis en examen doit-il porter le brassard de capitaine ? Non, je pense que de toute façon il a manqué de professionnalisme, s’est manqué sur ce déplacement à Stockholm. Rien que le fait de refuser la sélection, ça montre qu’il ne doit pas être le patron de l’équipe de France » a confié l’ancien du PSG sur RMC.

Mbappé va imiter Benzema ?

Mais selon Rothen, le sélectionneur doit aller plus loin si le scandale va plus loin. « Si l’enquête va plus loin et que le nom de Mbappé ressort, je ne vois pas comment Mbappé pourrait revenir. Il y a eu le cas Benzema » a-t-il confié. Pour rappel, Karim Benzema avait été écarté de l’équipe de France entre 2015 et 2021 en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.