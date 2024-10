Pierrick Levallet

L’aventure de Neymar en Arabie Saoudite a viré au cauchemar pour le Brésilien. Quelques jours après son transfert en provenance du PSG, la star de 32 ans s’est gravement blessée au genou. L’international auriverde n’a plus joué depuis plus d’un an. Mais Neymar semble enfin voir le bout du tunnel.

Après six ans passés au PSG, Neymar a démarré un nouveau chapitre de sa carrière en 2023. L’international auriverde a été transféré à Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Mais son aventure en Arabie Saoudite n’a pas été aussi belle qu’escomptée. Victime d’une grave blessure au genou, le Brésilien n’a plus joué depuis plus d’un an maintenant.

Neymar approche du retour !

Mais Neymar voit enfin le bout du tunnel comme le rapporte SPORT. La star de 32 ans serait très proche de faire son retour avec Al-Hilal. L’ancienne vedette du PSG aurait déjà commencé le travail sur le terrain, dans l’optique de revenir le plus rapidement possible. Le cauchemar est terminé pour Neymar, après plus d’un an de convalescence.

Un avenir en MLS après l'Arabie Saoudite ?

Mais en fin de contrat en juin prochain, Neymar n’aurait pas vraiment l’intention de s’éterniser en Arabie Saoudite. Le Brésilien attendrait que son engagement arrive à son terme pour partir. Il pourrait notamment rebondir à l’Inter Miami et y retrouver Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. À suivre...