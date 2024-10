Neymar : L’invitation que personne n’a vu venir pour son transfert !

Thomas Bourseau

Depuis le début de sa carrière, Neymar n’a connu que deux clubs en Europe, à savoir le FC Barcelone et le PSG. À l’été 2023, le Brésilien a mis les voiles vers Al-Hilal et l’Arabie saoudite sans pouvoir vraiment y jouer en raison d’une blessure. Frank Warren, promoteur de boxe, l’a incité à signer à Arsenal.

Entre Neymar et la Premier League, il n’y a jamais eu aucune collaboration. Et pourtant, par le passé, le Brésilien a partagé son admiration envers le championnat anglais. Les rumeurs de transfert à ce sujet n’ont jamais débouché sur un accord et Neymar s’est contenté de jouer au FC Barcelone et au PSG avant de signer à Al-Hilal en Arabie saoudite en août 2023.

«Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal»

Au cours d’un événement en Arabie saoudite pour Riyadh Season, Neymar était aux côtés du promoteur anglais de boxe Frank Warren. Ce dernier a profité des caméras et de la présence du Brésilien dans le but de faire une annonce surprenante au sujet de la star d’Al-Hilal, sous contrat jusqu’en juin prochain. « C’est l’homme. Il vient en Angleterre. Il va venir jouer pour Arsenal ».

«Tu ne veux pas venir à Arsenal ? Nous avons besoin de toi»

Neymar a rigolé de cette annonce en s’interrogeant : « Oui ? ». Frank Warren l’a ainsi relancé en lui demandant : « Tu ne veux pas venir à Arsenal ? Nous avons besoin de toi ». Neymar a simplement répondu à cela qu’il était de retour. Pour rappel, en raison d’une grave blessure au genou et au ménisque en octobre 2023, le Brésilien vient tout juste de retrouver le chemin des terrains d’entraînement d’Al-Hilal.