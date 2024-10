Mercato - OM : Il marque l’histoire après son départ !

Arnaud De Kanel

L'OM a vécu un feuilleton similaire, à un degré d'importance bien différent, que le PSG avec Kylian Mbappé. Après avoir tenté de prolonger Pape Gueye, le Sénégalais est parti libre comme le craignaient les dirigeants depuis plusieurs mois. Et il a déjà battu un triste record en Liga.

L'histoire entre Pape Gueye et l'OM s'est achevée cet été. En fin de contrat avec le club phocéen, le milieu de terrain sénégalais a rejoint Villarreal et il a donc retrouvé la Liga qu'il avait connu avec le FC Séville. Il avait d'ailleurs envoyé une pique aux dirigeants marseillais lors de son départ, déclarant sur Instagram : « Les dirigeants de club qui font sortir des fausses infos dans la presse en salissant l’image d’un joueur qu’ils veulent voir partir (en plus à force je pense que les gens ne sont pas dupes, la plupart savent que tout est faux) ». Loin de l'OM, il a très vite marqué l'histoire de son nouveau championnat.

Clash Gueye-Longoria

Pablo Longoria digère encore très mal l'attitude de Pape Gueye. « C'est un réflexe de protection que j'ai souvent vu à l'intérieur du groupe, la saison dernière. J'ai beaucoup de respect pour Marcelino, (Gennaro) Gattuso ou encore (Jean-Louis) Gasset. Et ils l'ont tous constaté : dans ce vestiaire, il s'était construit une sorte de barrière avec l'extérieur, que ce soit le coach, les dirigeants. J'ai mal pris cette publication, bien sûr. Quand j'ai fini mon aventure avec Valence (en 2019), j'ai respecté le club qui m'a donné une opportunité », a-t-il confié à L'Equipe. Et pendant ce temps-là, à sa manière, Gueye est entré dans la légende du championnat espagnol.

Gueye entre dans l'histoire de La Liga

Expulsé contre Valence le 31 août dernier, Pape Gueye est devenu le joueur ayant reçu le plus rapidement quatre cartons rouges en Liga au XXI siècle. En effet, il ne lui aura fallu que 20 rencontres pour atteindre ce total. Un triste record qui a le mérite de lui appartenir.