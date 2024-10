Mercato : L’OM s’en débarrasse, il est frappé par un terrible drame

Arnaud De Kanel

Non retenu par l'OM, Azzedine Ounahi a été prêté avec option d'achat au Panathinaïkós au cours du mois de septembre. Ambitieux à son arrivée, le Marocain avait promis de relancer sa carrière en ne commettant pas les mêmes erreurs qu'à Marseille. Mais son aventure grecque est déjà très compliquée sportivement et voilà qu'elle ne s'est pas arrangée ces derniers jours avec le décès d'un de ses coéquipiers.

L'OM a attendu les derniers instants du mercato pour alléger son effectif au milieu de terrain. C’est après le 30 août que le club phocéen a réussi à se séparer de deux éléments : Jordan Veretout, qui a pris la direction de l'OL, et Azzedine Ounahi, qui a posé ses valises au Panathinaïkos. Peu en réussite à l'OM, le Marocain comptait se relancer en Grèce.

«Je suis venu avec une nouvelle mentalité»

« C’est vrai que la saison dernière, c’était très compliqué pour moi. J’ai eu la blessure qui était toujours là, j’ai eu des trucs très personnels et c’étaient choses en dehors du foot qui m’ont impacté. Il y a aussi que je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions et à mon meilleur niveau. Maintenant, comme je l’ai dit, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, je suis venu avec une nouvelle mentalité, je suis venu avec une détermination et pour aider le club à atteindre les objectifs cette saison », confiait Azzedine Ounahi lors de sa signature. Mais comme à l'OM, tout est plus compliqué que prévu...

Ounahi confronté au décès d'un coéquipier

Depuis son arrivée, Azzedine Ounahi a pris part à quatre rencontres mais il ne s'est toujours pas montré décisif. Le Marocain ne compte pas le moindre but ni la moindre passe décisive. Et cette semaine, il a fait face à une terrible nouvelle en apprenant le décès de son coéquipier George Baldock, retrouvé noyé dans sa piscine. Le calvaire se poursuit pour l''ancien joueur de l'OM.