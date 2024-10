OM : «Des contacts Benatia-Cristiano», il se lâche sur le nouveau feuilleton !

Jean de Teyssière

Récemment une bombe est venue changer l’avenir de Paul Pogba : sa suspension a été réduite à un an et demi par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Il pourra donc rejouer à partir de mars 2025 et des rumeurs l’envoyant à l’OM circulent déjà. Des contacts existeraient entre le milieu et Mehdi Benatia, ce qui ne signifie pas pour autant qu'une arrivée dans la cité phocéenne est dans les tuyaux...

Paul Pogba pourra rejouer au football en mars 2025. La durée de la suspension pour dopage a été réduite à un an et demi, alors qu’il était au départ privé de football professionnel durant quatre ans. L’heure est désormais à la remise en forme et surtout à la recherche d’un nouveau club.

Pogba, proche de l’OM ?

Cette nouvelle concernant Paul Pogba est revenu relancer son avenir. Alors que son contrat avec la Juventus est en passe d’être résilié, La Pioche pourrait rebondir en France, à l’OM. Sa proximité avec Mehdi Benatia - les deux hommes ayant joué ensemble à la Juventus - pourrait aider le club phocéen à enregistrer la venue du champion du monde 2018…

«Il y a aussi des contacts Benatia-Cristiano»

Mais pour le journaliste Mohamed Toubache-Ter, toutes ces rumeurs ne sont que poudre aux yeux. Sur son compte X, il dément toutes discussions ayant pour but d’aboutir à un contrat en 2025 : « On passe de ‘être en discussion avancée pour le faire signer en Janvier' à ‘il existe bel et bien des contacts.’ Encore heureux que deux amis se parlent, ça prend vraiment les gens pour des imbéciles, terrifiant de bêtise ! Il y a aussi des contacts Benatia-Cristiano. » Et il n'est pas le seul à démonter la rumeur Pogba à l'OM. « C’est sorti comme ça, mais il n’y a pas la moitié du début d’une info là-dedans, lâchait cette semaine le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Dès qu’il y a un nom d’un joueur qui ne joue plus, on l’envoie à l’OM. L'OM, ce n’est pas Dyson, ça ne ramasse pas tout ce qui traîne ».