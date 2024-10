Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, un nouvel indice est lâché en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, les rumeurs entourant la vente de l’OM sont clairement plus discrètes, et c’est même le Paris FC qui fait parler pour son futur projet en ce moment. Néanmoins, Thibaud Vézirian assure que l’Arabie Saoudite a toujours prévu de racheter l’OM, et cela passera notamment pas une entrée dans le capital de DAZN.

Depuis plusieurs semaines, la vente de l'OM fait moins parler. Et pour cause, le projet mené actuellement avec Roberto De Zerbi semble cohérent. Mais Thibaud Vézirian assure que rien n'est abandonné par l'Arabie Saoudite qui prévoit une arrivée fracassante dans le football français.

Vézirian confirme encore pour la Vente de l'OM

« On a appris que si d’ici à 2026 DAZN n’avait pas 1,6 million d’abonnés, alors la chaîne avait une porte de sortie et la LFP avait le droit de s’en séparer aussi. Et donc ça veut dire que d’ici à 2026, il faut qu’il y ait du chamboulement en France et en Ligue 1 particulièrement », lâche-t-il sur sa chaîne Twitch, avant de poursuivre.

«La seule solution, c’est d’officialiser la cession de l’OM à un consortium d’entreprises étrangères»

« La seule solution, c’est d’officialiser la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises étrangères, notamment du Moyen-Orient. Et là, vous arriverez au revival du scénario PSG-OM qui replacera le football français sur la carte », ajoute Thibaud Vézirian.