OM : Nouvelle équipe pour Greenwood, l'énorme annonce

Blacklisté en Angleterre compte tenu des accusations de viols et de violences conjugales dont il a fait l'objet, Mason Greenwood pourrait profiter de sa double nationalité pour s'offrir une folle aventure avec la Jamaïque. Bien que sur le papier ce projet paraisse peu ambitieux, la sélection jamaïquaine se dote d'un effectif intéressant avec pour but la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football anglais, Mason Greenwood ne possède pourtant qu'une sélection avec les Three Lions. Une entrée en jeu contre l'Islande le 5 septembre 2020. Il faut dire que le numéro 10 de l'OM a rapidement été banni du football anglais. Accusé de viol et de violences conjugales, Greenwood n'est clairement plus le bienvenu de l'autre côté de La Manche. Poussé au départ par Manchester United, il n'a plus aucune chance de revenir en sélection.

OM - Greenwood : Un nouveau départ est annoncé ! https://t.co/MbbtfRsVek pic.twitter.com/7wNPZ86Ast — le10sport (@le10sport) October 9, 2024

Greenwood, futur international jamaïquain ?

En tout cas, plus avec la sélection anglaise. En effet, sa double nationalité lui offre l'opportunité d'entamer une nouvelle carrière internationale avec... la Jamaïque ! Il s'agit du pays dont son père est originaire, et malgré son apparition sous le maillot anglais, Mason Greenwood est autorisé à jouer pour une autre nation grâce au règlement de la FIFA qui stipule qu'un joueur qui avait moins de 21 ans lors de sa dernière sélection peut changer de nationalité sportive. C'est le cas du joueur de l'OM qui avait 18 ans lors de son unique apparition avec l'Angleterre.

La Jamaïque vise la Coupe du monde 2026 !

Et bien que sur le papier, passer de l'Angleterre à la Jamaïque semble représenter une sacrée chute de niveau, le projet des Reggae Boyz a de quoi séduire Mason Greenwood. Et pour cause, il n'est pas le seul bi-national dans les rangs jamaïquain. Michail Antonio, Liam Moore ou encore Demarai Gray évoluent tous avec la Jamaïque, ce qui change la donne. Avec désormais un objectif claire : la qualification à la Coupe du monde 2026. « Il est évident qu’une qualification à cette compétition reste l’objectif numéro 1 pour la fédération. C’est le summum pour la plupart des nations, en particulier pour les petits pays comme la Jamaïque qui n’ont pas les mêmes ressources que l’élite mondiale du football », indique Daniel Blake, journaliste au quotidien jamaïcain The Gleaner, pour Foot Mercato. Greenwood pourrait donc bien être présent aux Etats-Unis dans deux ans.