Vente OM : Le «bonheur» est pour bientôt !

Avec l'annonce de la vente imminente du Paris FC à la famille Arnault et au groupe Red Bull, cela a bien évidemment relancé les discussions à propos de la cession de l'OM. Cela fait maintenant plusieurs annoncées que Thibaud Vézirian a annoncé le départ de Frank McCourt. Toujours aucun signe d'officialisation pour le moment, mais le journaliste s'est voulu rassurant.

Quand aura-t-on le droit à l'officialisation de la vente de l'OM ? Cela fait maintenant de très longs mois que Thibaud Vézirian persiste et signe concernant le départ de Frank McCourt et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Malgré de multiples démentis, le journaliste n'en démord pas à propos de la vente de l'OM, même après les informations parues sur le projet annoncé au Paris FC.

« T'auras le droit au bonheur »

En voyant les informations à propos de la vente imminente du Paris FC, certains sont allés interpeller Thibaud Vézirian en ce qui concerne la situation à l'OM. « L'OM ne sera jamais vendu ? Non, non, t’inquiète, t’auras le droit au bonheur », a-t-il répondu à un fan sur X.

« Les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge du tout »

Thibaud Vézirian campe donc sur ses positions en ce qui concerne la vente de l'OM. Récemment encore, le journaliste faisait savoir : « Non, les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge du tout. Mais hélas il y a toujours les aléas des affaires, des reports possibles et ça ce n’est pas faute de le dire dans chaque phrase. Même quand on dit que les sources sont confiantes, on demande de prendre du recul et de faire attention ».