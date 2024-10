Riolo interpelle le boss de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Olympique de Marseille a tout changé ou presque durant l’été après une saison ratée, Pablo Longoria s’est prononcé cette semaine sur la métamorphose du club phocéen dans un entretien accordé à L’Équipe. De quoi convaincre Daniel Riolo, qui attend désormais de voir les résultats de ces transformations.

Pablo Longoria a profité de la trêve internationale pour prendre la parole. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le président de l’OM a dressé un premier bilan de ce début de saison et des changements opérés durant l’été pour oublier un dernier exercice complètement raté, avec la nomination de Roberto De Zerbi et l’arrivée de douze nouveaux joueurs, Adrien Rabiot le dernier en date.

Mercato - OM : De Zerbi en contact avec un joueur de Paris, son arrivée est discutée ! https://t.co/xvE46ZM8uY pic.twitter.com/EDtGa1FkMY — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« À l'OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons »

« Les résultats sportifs sont le plus important, a-t-il notamment déclaré concernant ce nouveau projet étalé sur trois ans. À l'OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s'établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau. » Une prise de parole qui a convaincu Daniel Riolo, qui attend désormais de voir les résultats.

« Le problème, c’est qu’on a envie qu’il ne se trompe plus »

« Les interviews de Pablo Longoria, c’est toujours nickel. C’est toujours intéressant, ce n’est pas sur une page. On le sait, en terme de foot, il peut se tromper, mais il connaît. Le problème, c’est qu’on a envie qu’il ne se trompe plus. Parce que c’est chouette de s’y connaître en foot, il a une culture, personne ne doute de ça, mais ce qu’on veut maintenant, au-delà de l’interview, on ne veut plus d’erreurs et sur les trois dernières années, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de promesses, donc maintenant, on a envie que ce soit bien », indique le journaliste au micro de RMC.