Coup dur à l’OM, le PSG en ligne de mire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur phare de Roberto De Zerbi en début de saison, Quentin Merlin est sur le carreau depuis maintenant un mois à cause d’une blessure à la cuisse droite. L’indisponibilité du joueur de 22 ans est plus longue que prévu, avec un possible retour à la fin du mois pour le Classique face au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Vélodrome.

C’est une absence qui fait mal à l’OM. Titulaire indiscutable sous les ordres de Roberto De Zerbi en ce début de saison, Quentin Merlin n’est plus apparu sous le maillot phocéen depuis le 31 août et la victoire à Toulouse (3-1) à cause d’une blessure à la cuisse droite, un sujet polémique au sein du club. Quentin Merlin est en effet revenu blessé du rassemblement des Espoirs en septembre, le staff tricolore estimant que le joueur souffrait d’une simple béquille. « En réalité, c’était tout sauf une béquille », pestait en interne l’OM, rapporté par La Provence.

Mercato - OM : De Zerbi en contact avec un joueur de Paris, son arrivée est discutée ! https://t.co/xvE46ZM8uY pic.twitter.com/EDtGa1FkMY — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Quentin Merlin absent plus longtemps que prévu

Depuis, Quentin Merlin n’a pas rejoué. D’après La Provence, l’Olympique de Marseille va encore devoir se montrer patient puisque le latéral de 22 ans n’était toujours pas de retour mercredi avec le groupe à l’entraînement collectif, poursuivant sa réathlétisation alors que sa convalescence était initialement estimée à un mois.

« Pas le feu au lac »

Difficile aujourd’hui d’envisager Quentin Merlin sur la pelouse de la Mosson le 20 octobre prochain pour le premier match de l’OM après la trêve internationale contre Montpellier. Le quotidien régional estime en revanche que le Classique face au PSG pourrait être le bon moment pour l’ancien joueur du FC Nantes. « Il bosse bien, ça avance dans le bon sens, mais on doit aussi faire attention à son ressenti, voir au jour le jour, ne rien brusquer, confie un proche du vestiaire à La Provence. Pour l’instant, il n’y a pas le feu au lac. »