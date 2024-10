«Une période très difficile», Poussé dehors par Mbappé, il balance sur son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé libre cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est à l’origine du départ de Joselu, perdant logiquement sa place dans le secteur offensif malgré sa surprenante saison avec le Real Madrid. L’international espagnol de 34 ans fait aujourd’hui preuve de lucidité mais reconnaît malgré tout « une période très difficile » à vivre.

La bonne surprise de l’exercice passé du côté du Real Madrid n’a pas résisté au gros recrutement offensif réalisé durant l’été par la formation merengue. Arrivé en prêt de l'Espanyol Barcelone à l’âge de 33 ans, Joselu était appelé à occuper un simple rôle de joker dans l’effectif de Carlo Ancelotti, mais l’attaquant espagnol s’est finalement révélé être un membre important du Real Madrid l’an dernier avec 49 matches disputés pour 17 réalisations, dont 5 en Ligue des champions et un doublé décisif en demi-finale retour contre le Bayern Munich.

L'arrivée de Mbappé a condamné Joselu au Real Madrid

Mais avec l’arrivée d’Endrick et surtout Kylian Mbappé, disposant d’office d’une place de titulaire dans l’attaque du Real Madrid, Joselu s’est retrouvé dans une impasse malgré la levée de son option d’achat, l’incitant à partir après seulement une saison pour le Qatar. L’international espagnol, aujourd’hui à Al-Gharafa, comprend la situation mais reconnaît malgré tout avoir vécu « une période très difficile ».

« C'était une décision très difficile à prendre »

« Ils étaient très contents de moi. Ils allaient soutenir ma décision si une offre se présentait. Pour ma famille et pour moi, c'était une bonne échappatoire, estime Joselu, interrogé par OK Diario. Madrid était très heureux que je continue, mais ils ont aussi compris qu'avec les recrutements qu'ils avaient faits aux postes les plus hauts, ils n'avaient besoin de rien d'autre. Ils m'ont dit que si je décidais de partir, ils n'allaient pas signer d'autres joueurs, car ils avaient déjà Endrick et Mbappé. C'était une période très difficile, parce que c'était une décision très difficile à prendre, parce que j'étais très heureux ici. Mais le football est ainsi fait. Il faut savoir saisir le moment et je savais qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. »