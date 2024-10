Mercato - OM : De Zerbi en contact avec un joueur de Paris, son arrivée est discutée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’OM à l’été 2020, Maxime Lopez s’est envolé pour l’Italie et Sassuolo, l’occasion pour lui d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, aujourd’hui dans la cité phocéenne. De retour en France durant l’intersaison, du côté du Paris FC en Ligue 2, le milieu de terrain reconnaît avoir eu des discussions avec son ancien entraîneur…

L’Olympique de Marseille a changé de visage durant l’été avec l’arrivée de onze nouveaux joueurs (puis douze avec le recrutement d’Adrien Rabiot en septembre) et la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche. Un entraîneur que connaît bien Maxime Lopez, évoluant sous ses ordres entre 2020 et 2023 à Sassuolo et qui s’est engagé à la surprise générale au Paris Football Club cet été, formation de Ligue 2. Un retour à l’OM n’était pourtant pas totalement exclu.

« Quand il est arrivé à l’OM, on a parlé »

Invité de l’émission Hors-jeu sur YouTube, Maxime Lopez a révélé avoir eu des échanges avec Roberto De Zerbi durant le mercato estival avant de filer dans la capitale. « C'est un coach et une personne que j'apprécie énormément, ça, tout le monde le sait. Même au Shakhtar, il avait essayé de me ramener. J'étais prêt à y aller d'ailleurs, mais après il y a eu la guerre. Quand il est arrivé à l’OM, on a parlé, il m’a fait comprendre qu’il aurait aimé me faire revenir, mais il fallait dégraisser, je le savais », déclare-t-il, rapporté par Le Phocéen.

Une nouvelle aventure au PFC

Si l’Olympique de Marseille a fait fort dans le sens des arrivées, de nombreux départs ont également eu lieu afin d’alléger la masse salariale et faciliter le recrutement, notamment celui d'Adrien Rabiot qui disposait d'un très gros salaire à la Juventus. Maxime Lopez n’a donc pas pris le risque d’attendre et s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le PFC, leader de Ligue 2, aux côtés de son frère Julien.