Le boss de l’OM se clashe, «on ne touche pas à une femme»

Thomas Bourseau

La première confrontation entre l’OM et l’OGC Nice de la saison 2021/2022 s’est mal passée. En effet, en raison de débordements sur le terrain entre joueurs et supporters, le match a été arrêté et au final reporté. En tribunes, les présidents des deux clubs ont perdu leur calme en raison d’une attitude excessive de Pablo Longoria comme l’a souligné Jean-Pierre Rivère.

Le 22 août 2021, l’OGC Nice recevrait l’OM. Un match qui avait totalement dérapé en raison d’un jet de bouteille provenant des tribunes sur Dimitri Payet. De plus, des supporters niçois s’en étaient pris à quelques joueurs de l’Olympique de Marseille dont Luan Peres et Matteo Guendouzi. Que ce soit les joueurs ou bien les staff techniques des deux équipes, tous ont pris part à cette altercation, provoquant l’arrêt de la rencontre qui fut reportée et jouée à huis clos.

Pogba - OM : Un ancien du PSG scelle son avenir ? https://t.co/0n5ZnyduLY pic.twitter.com/Jhe2eZvu0v — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

«Pendant les matchs il est, pas insupportable, mais très excessif»

Toutefois, ce n’était pas seulement chaud sur le terrain. Ce fut également le cas en tribunes présidentielles. Le ton entre Jean-Pierre Rivère, patron du GYM, et Pablo Longoria, président de l’OM, est monté. La cause ? La réaction non tempérée de Longoria suite à une remarque de la désormais ex-compagne de Rivère. Ce dernier était présent sur le plateau de L’Équipe du soir mercredi et a livré sa version des faits sur cette histoire, trois ans plus tard. « Je découvre Pablo, avec qui je m'entends très très bien aujourd'hui, qui a une particularité que je ne conteste pas. Pendant les matchs il est, pas insupportable, mais très excessif ».

«On ne touche pas à une femme et on lui parle correctement. C'est là où j'ai un petit peu chauffé»

« A ce moment-là, devant lui il y avait mon ex-femme qui lui dit 'Mais calmez-vous'. Là il s'est montré un peu véhément et moi je suis désolé, mais on ne touche pas à une femme et on lui parle correctement. C'est là où j'ai un petit peu chauffé, et je n'ai pas vu tous les incidents. Mais avec Pablo on s'est réconcilié, on est très heureux, on travaille bien et je constate qu'il a toujours cette passion ». a conclu Jean-Pierre Rivère sur La Chaîne L’Équipe. Finalement, après explication, les deux présidents de l’OM et de l’OGC Nice se sont quittés sur de bons termes.