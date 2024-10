OM : Gros coup de gueule sur Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de 5 buts lors de ses 3 premiers matchs sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood marque le pas. Cela fait désormais 4 rencontres que l’ailier de 23 ans n’a plus trouvé le chemin des filets. Recrue phare du mercato estival marseillais, Daniel Riolo a invité l’Anglais à se réveiller.

Étincelant tout au long du mois d’août, celui de septembre a été plus compliqué pour Mason Greenwood. Après ses deux doublés contre Brest (1-5) et Toulouse (1-3), ainsi que son but face à Reims (2-2), l’ailier âgé de 23 ans est resté muet lors des quatre derniers matchs de l’OM.

« Greenwood a disparu depuis 3 matchs »

Au-delà de ses statistiques, Mason Greenwood semble plus en difficulté dans le jeu, ce qui a été criant vendredi dernier lors du match nul de l’OM face à Angers (1-1). L’Anglais a beaucoup tenté, mais a quasiment tout raté et a eu énormément de déchet.

« Il va falloir qu’il se réveille »

En raison de son statut de recrue phare de l’OM, Daniel Riolo attend beaucoup plus de Mason Greenwood. « Et puis il y a les vedettes. Au mois d’août quand il faisait chaud, c’était le bonheur total. Mais Greenwood a disparu depuis 3 matchs, il ne fait plus rien. Lui aussi il va falloir qu’il se réveille et qu’il se mette face à ses responsabilités », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC.