Mercato - OM : Coup de main d’un pote de Zidane !

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane en équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l’Euro 2000, Marcel Desailly livre son point de vue sur cet OM version 2024-2025. Et l’ex-défenseur central marseillais donne un petit coup de main en glissant un conseil de recrutement aux dirigeants de l’OM.

Passé par l’OM entre 1992 et 1993, Marcel Desailly faisait partie de l’épopée victorieuse en Ligue des Champions. Le champion du Monde 98, pote d’un certain Zinedine Zidane chez les Bleus, garde donc un œil attentif sur l’actualité et l’évolution de l’OM, qui a considérablement changé de visage cet été avec Roberto De Zerbi. Au micro de RMC Sport, Desailly glisse quelques conseils pour le mercato du club phocéen.

« Ajouter deux internationaux de premier plan »

« C'est une équipe qui peut faire des coups. Ce collectif va nous faire plaisir de temps en temps puis on va voir la chute. Si ils arrivent à garder cet effectif et à ajouter deux internationaux de premier plan ça peut-être pas mal », estime Marcel Desailly, qui assure que l’OM manque d’expérience dans son effectif actuel.

« C’est comme un accordéon »

« A partir du moment où vous ne prenez pas des joueurs de premier choix avec de l'expérience, c'est comme un accordéon. Le joueur, grâce à la pression, il est à 150% et d'un seul coup il va à la faute. Il est en surrégime parce que le joueur n'est pas du calibre de l'OM. Quand on joue à l'OM, il faut être international ou entouré de joueurs de premiers choix ou d'expérience », poursuit l’ancien joueur de l’OM et de l’équipe de France. Reste à savoir si Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et conseiller sportif de l’OM, suivront ces conseils prodigués par Desailly lors du prochain mercato.