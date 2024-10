La comparaison inattendue de De Zerbi sur ce joueur de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant énormément déçu depuis son arrivée à l’OM, Luis Henrique est complètement métamorphosé depuis la nomination de Roberto De Zerbi comme entraîneur. Depuis le début de la saison, le Brésilien fait forte impression. Le technicien de l’OM a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son joueur, faisant au passage une amusante comparaison.

Revenu à l’OM en janvier dernier d’un prêt d’un an et demi à Botafogo, Luis Henrique était alors promis à un départ. Finalement resté, le Brésilien est aujourd’hui épatant sous les ordres de Roberto De Zerbi. Métamorphosé, l’ailier olympien a réalisé un excellent début de saison. Et voilà que De Zerbi est sous le charme de Luis Henrique.

« Un exemple à suivre à l’OM »

« Luis Henrique doit devenir un joueur complet. Mais c’est un exemple à suivre à l’OM : il est sérieux, a des qualités, est un patrimoine pour le club et est fiable. Il peut bien ou mal joueur mais pour faire la comparaison avec une voiture, il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d’une panne », a lâché Roberto De Zerbi pour 1899 L’Hebdo.

« J’aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité »

L’entraîneur de l’OM a poursuivi sur Luis Henrique : « J’aimerais avoir beaucoup de garçons avec sa mentalité et on commence à en avoir pas mal : Hojbjerg, Maupay, Greenwood, Cornelius, Balerdi, Murillo, Kondogbia, Rongier, Rulli, De Lange… C’est la qualité la plus importante pour un entraîneur : quand tu t’asseois sur le banc avant un match, tu peux perdre ou gagner mais « cazzo » ces joueurs là ne te laisseront pas sur le bord de la route ».