«C’est inquiétant», c’est la panique dans le vestiaire de l’OM

Après un très bon début de saison, l’Olympique de Marseille a connu un brusque coup d’arrêt, puisqu’après une première défaite à Strasbourg (1-0), la réception d’Angers au Vélodrome s’est soldée par un simple nul (1-1). Une très mauvaise opération pour le classement, puisque le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco pourraient prendre le large en Ligue 1.

Il y a encore quelques jours, certains parlaient de lutte pour le titre à Marseille. Il va peut-être falloir revoir les objectifs, puisque l’OM pourrait déjà avoir cinq points de retard sur le PSG et l’AS Monaco après cette 7e journée de Ligue 1 à cause d’un match nul très décevant face à Angers, sur la pelouse du stade Vélodrome. Et les premières inquiétudes font déjà surface dans le vestiaire phocéen...

« On n’a pas le droit de perdre des points comme ça à la maison »

Handicapés notamment par un carton rouge pour Neal Maupay, les Marseillais ont livré une prestation assez frustrante et Amir Murillo a tenu à tirer la sonnette d’alarme. « C'est une déception pour nous. On n’a pas le droit de perdre des points comme ça à la maison. Ce sont des choses qu’on doit améliorer sur les prochains matchs, pour continuer à engranger des points » a déclaré le latéral droit de l’OM, après cette rencontre face à Angers.

« Nos derniers résultats sont inquiétants »

« On n’a pas fait les choses aussi bien qu’à l’entrainement. On doit progresser dans la dernière partie du terrain pour marquer des buts. Nos derniers résultats sont inquiétants, c’est vrai, mais on doit vraiment s’améliorer sur ces points pour aller plus haut en championnat » a poursuivi Murillo, mettant une petite pression sur ses coéquipiers de l’attaque. A noter que le calendrier de l’OM de Roberto De Zerbi va se corser après la trêve internationale, avec notamment la réception du PSG programmée pour le 27 octobre prochain.