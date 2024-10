OM : De Zerbi rêvait de doubler le PSG !

Axel Cornic

Une semaine après la désillusion face à Strasbourg et la première défaite de la saison (1-0), l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis. Les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su faire mieux qu’un nul contre Angers (1-1) et risquent donc de voir le Paris Saint-Germain ainsi que l’AS Monaco prendre le large au classement de Ligue 1.

Après des débuts tonitruants, l’OM a connu un gros coup de mou en ce mois d’octobre. La défaite face à Strasbourg ne semble pas encore avoir été digérée et le résultat a été une nouvelle fois décevant lors de la 7e journée de Ligue 1, avec un nul concédé face à Angers sur la pelouse du Vélodrome.

OM - Greenwood : Vers un cas à la Mbappé ? https://t.co/37Elagn0jA pic.twitter.com/XDSpEqGndD — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Une expulsion et un but annulé pour l’OM

Ce match a été notamment animé par deux expulsions, l’une pour le milieu angevin Lilian Raolisoa et l’autre pour un deuxième jaune sur Neal Maupay, qui ont donc laissé leurs équipes à 10 contre 10. L'OM aurait finalement pu arracher la victoire, mais le but de Amir Murillo a été annulé pour une faute de main.

« On aurait aimé être en tête à la trêve internationale »

En conférence de presse Roberto De Zerbi était évidemment déçu, lui qui se voyait bien donner quelques maux de tête au PSG avant la trêve internationale. « On aurait aimé être en tête à la trêve internationale. On est désolé mais on donne tout » a déclaré le coach de l’OM. « On aurait dû être meilleurs à Strasbourg et ce soir, où à 10 contre 10 on aurait dû gagner. Comme j’ai accepté les compliments après Lyon, Nice, Toulouse et Brest, j’accepte les critiques ».