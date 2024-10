OM - Greenwood : Vers un cas à la Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue phare de l'OM, Mason Greenwood réalise un excellent début de saison. Cependant, Roberto De Zerbi envisagerait de replacer son joueur dans l'axe. Et pour cause, le staff marseillais estime que les replis défensifs de l'Anglais ne sont pas suffisamment tranchant, ce qui pourrait perturber l'équilibre de l'équipe. De quoi rappeler la situation de Kylian Mbappé ces dernières saisons.

Cet été, l'OM a décidé de frapper fort sur le mercato en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, Mason Greenwood, qui a débarqué pour 25M€, hors bonus, en provenance de Manchester United est probablement celui qui a fait le plus parler. Et pour cause, l'ailier anglais est au cœur d'une vive polémique après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet. Mais sur le terrain, Greenwood répond présent jusque-là.

Les replis défensifs de Greenwood interpellent à l'OM

Néanmoins, le staff de l'OM a remarqué un défaut dans le jeu de Mason Greenwood qui n'est pas sans rappeler les nombreux débats sur Kylian Mbappé la saison dernière avec le PSG. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Roberto De Zerbi a plusieurs fois noté que les replacements défensifs de l'ailier anglais étaient trop intermittents, ce qui pose problème pour l'équipe de son équipe.

Vers un changement de poste ?

C'est la raison pour laquelle Mason Greenwood avait par exemple été replacé au poste d'avant-centre lors de la seconde période contre l'OL. Par conséquent, comme Kylian Mbappé, le numéro 10 de l'OM pourrait avoir un avenir dans l'axe. Ses qualités pourraient notamment lui permettre d'évoluer en soutien de l'attaquant. Un poste où le travail défensif est moins intense que dans les couloirs.