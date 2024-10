OM : Greenwood l’a totalement laissé tomber

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, l’OM a concédé sa première défaite de la saison, s’inclinant face à Strasbourg (0-1). Suite à ce revers, Mason Greenwood a notamment été pointé du doigt. Si l’Anglais n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, il est surtout pointé du doigt pour son manque d’implication défensive, laissant souvent Amir Murillo livré à lui même.

Recruté cet été par l’OM, Mason Greenwood avait démarré la saison en trombe avec notamment 5 buts lors des 3 premières journées de Ligue 1. Mais voilà que ça fait désormais 3 matchs que l’Anglais n’a plus trouvé le chemin des filets. Si on ne s’inquiète pas de cela à Marseille, c’est un autre problème qui préoccupe avec Greenwood.

Greenwood ne défend pas !

Excellent offensivement, Mason Greenwood l’est moins quand il s’agit de défendre. Et c’est à cause de cela que le numéro 10 de l’OM est pointé du doigt. C’est La Provence qui a critiqué Greenwood à ce propos et le fait de laisser Amir Murillo défendre tout seul : « Si sa disette de trois matchs ne semble pas inquiétante, sa tendance à laisser son latéral droit défendre seul est plus gênante ».

« Amir Murillo a plusieurs fois été abandonné »

« Contre Nice déjà, il avait été très laxiste dans son repli, surtout en première mi-temps. A La Meinau, Amir Murillo a plusieurs fois été abandonné, comme sur l’unique but de la rencontre où il n’a rien pu faire face à deux Strasbourgeois », a-t-on pu lire dans le quotidien régional.