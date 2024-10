OM : Il prédit une grosse bataille avec le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Joueur de l’OM entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena était encore là lors des derniers titres remportés par le club marseillais. Avec le mercato ambitieux réalisé cet été, le milieu offensif âgé de 40 ans estime que Marseille a les armes pour lutter avec le PSG et remporter la Ligue 1, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Ouest-France

Cela fait maintenant plus de 12 ans que l’OM est en quête d’un trophée, depuis la Coupe de la Ligue remportée en 2012. À ce moment-là, Mathieu Valbuena était encore un joueur marseillais, lui qui à 40 ans a signé cet été avec l’Athens Kallithéa FC, en Grèce. Le milieu offensif reste attentif aux performances de l’OM, avec qui il avait été sacré champion de France en 2010.

« La chance que peut avoir Marseille pour rêver d’un titre, c’est de ne pas jouer de Coupe d’Europe »

Justement, Mathieu Valbuena estime que cette saison peut être la bonne pour l’OM afin de remporter un trophée, du fait de l’absence de compétition européenne. « Cela fait longtemps que l’OM n’a plus rien gagné. Cette année, la chance que peut avoir Marseille pour rêver d’un titre, c’est de ne pas jouer de Coupe d’Europe », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Je pense qu’il y a la place pour jouer le titre avec Paris »

Avec le recrutement réalisé cet été et Roberto De Zerbi sur son banc, Mathieu Valbuena voit l’OM concurrencer le PSG en Ligue 1, même s’il n’exclut pas le LOSC et l’AS Monaco : « Ils ont fait un recrutement assez intelligent, l’équipe a un style agréable. C’est une équipe dominante sur tous les fronts comme a pu l’être à un moment donné le PSG. Je pense qu’il y a la place pour jouer le titre avec Paris ou d’autres équipes comme Monaco ou Lille. » Ce sont pour le moment le PSG et l'AS Monaco qui sont en tête de la Ligue 1, l'OM ayant concédé sa première défaite de la saison dimanche sur la pelouse de Strasbourg (1-0).