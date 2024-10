OM : Frayeur pour un crack, le calvaire continue ?

Arnaud De Kanel

Le jeune prodige de l'OM, Enzo Sternal, figure parmi les plus grandes promesses du club phocéen. Depuis qu'il a signé son premier contrat pro, Roberto De Zerbi l'appelle dans le groupe. Or, le jeune offensif s'est fait une belle frayeur au mois de septembre puisqu'il a été victime d'un malaise avec l'équipe de France U18. Et depuis, on ne l'a plus revu avec le maillot de Marseille.

Le centre de formation de l'Olympique de Marseille, longtemps critiqué pour son manque de résultats, est en train de retrouver des couleurs grâce à une nouvelle vague de jeunes talents. Parmi eux, un nom commence à faire parler de lui : Enzo Sternal. À seulement 17 ans, ce jeune prodige a été lancé cette saison dans le grand bain par Roberto De Zerbi. Cependant, tout n’a pas été un long fleuve tranquille pour le crack marseillais, qui a vécu une grosse frayeur il y a quelques semaines.

Sternal a fait un malaise

Alors qu'il devait être titularisé avec l'équipe de France U18 pour affronter l'Angleterre, Enzo Sternal a été victime d'un malaise. Pris en charge par le SAMU, il a rapidement été tiré d'affaire. Quelques jours plus tard, La Minute OM indiquait sur les réseaux sociaux que le jeune phénomène allait bien. Cependant, il n'a toujours pas fait son retour.

Aucune nouvelle de Sternal

Depuis son malaise, Enzo Sternal a totalement disparu des radars. Roberto De Zerbi ne l'a pas convoqué lors des trois dernières rencontres. Est-ce dû à son malaise ? Nul ne sait. L'OM n'a pas communiqué au sujet de son joueur qui se fait également très discret puisqu'il n'a pas posté sur les réseaux sociaux depuis le lendemain de ses débuts en Ligue 1, le 18 août dernier. Il est tout de même réapparu dans une vidéo inside de l'OM, souriant, non loin de Mason Greenwood en se rendant sur les terrains d'entrainement. Il nous tarde pourtant de revoir Sternal sur le rectangle vert.