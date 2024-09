Incroyable, l’OM se fait chambrer en musique !

Thomas Bourseau

La belle série d’invincibilité de l’OM a pris fin dimanche dernier à Strasbourg. Sur la pelouse de La Meinau, les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec en s’inclinant sur le score d’un but à 0. Dans son vestiaire, l’attaquant Emanuel Emegha a jubilé sur la chanson qui sonne comme un nouvel hymne de l’Olympique de Marseille : En Bande Organisée.

L’OM et le PSG étaient sur le même rythme depuis le début de la saison. En l’espace de cinq journées de Ligue 1, les deux rivaux historiques comptaient 13 points et n’avaient concédé qu’un match nul pour quatre victoires. Néanmoins, la sixième journée de championnat a vu l’Olympique de Marseille s’incliner pour la première fois de la saison à Strasbourg dimanche soir (1-0) lorsque le PSG prenait les 3 points de la victoire vendredi dernier après avoir passé trois buts au Stade Rennais (3-1).

L’OM s’incline à Strasbourg

Impuissante face au RC Strasbourg, la formation olympienne entraînée par Roberto De Zerbi n’a pas su mettre en place ses offensives avec le réalisme qui la caractérisait depuis le coup d’envoi de la saison en Ligue 1. Malgré ses 10 tentatives, l’OM n’a pas trouvé le chemin des filets et est donc resté muet pour la première fois de l’exercice 2024/2025 de Ligue 1. Après la rencontre, l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille a affirmé que la défaite était « méritée ».

«C’est Marseille Bébé»

L’OM a donc perdu à cause d’un but inscrit par Diego Moreira lors des cinq dernières minutes du temps réglementaire en première période. Emanuel Emegha, attaquant néerlandais de 21 ans, a célébré cette victoire du RC Strasbourg dans les vestiaires du club à La Meinau sur le son Bande Organisée de 13 Organisé, un groupe marseillais notamment composé des rappeurs JUL et SCH pour ne citer qu’eux. Emegha a chanté un « C’est Marseille Bébé » avant de rire. L'OM appréciera.