OM : Il écoeure Greenwood et sort du silence

Défait ce dimanche soir sur la pelouse de Strasbourg (1-0), l'OM n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Il faut dire que les attaquants olympiens ont buté sur un excellent Djordje Petrovic. Ce dernier a notamment mis en échec Mason Greenwood avec notamment un arrête exceptionnel. Une action évoquée par le portier prêté par Chelsea.

Après avoir démarré la saison en trombe avec l'OM, Mason Greenwood a actuellement un peu plus de mal à trouver le chemin des filets. Encore muet face à Strasbourg, l'Anglais a notamment été écoeuré par Djordje Petrovic. Le portier prêté par Chelsea est d'ailleurs revenu après la rencontre sur son arrêt exceptionnel face à Greenwood en début de deuxième mi-temps.

Petrovic met Greenwood en échec

Au micro de DAZN, Djordje Petrovic a ainsi raconté : « Je n'avais pas vraiment vu la situation sur l'arrêt face à Greenwood, je crois qu'on peut le voir avec la caméra, je ne vois pas la balle ».

« Un super arrêt »

Le gardien de Strasbourg a poursuivi à propos de cet arrêt face à Mason Greenwood : « Je ne vois pas la balle, je me suis dit 'ok, peut-être qu'il va frapper là', et j'ai changé ma position du corps. La frappe était incroyable, j'ai fait un super arrêt ».