OM - Greenwood : Le gros coup est validé !

Une semaine après la victoire à Lyon, l’Olympique de Marseille enchaîne un deuxième déplacement avec un match sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche. Avant ce rendez-vous, Liam Rosenior, entraîneur de la formation alsacienne, est notamment revenu sur le début de saison de Mason Greenwood sous le maillot olympien.

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de se positionner sur Mason Greenwood malgré l’affaire dans laquelle il a été impliqué en 2021. Promis à une grande carrière, l’ailier anglais avait été accusé de violences conjugales par sa femme, entraînant sa mise à l’écart de Manchester United. Si les poursuites ont depuis été abandonnées, le scandale continue de coller à la peau de Mason Greenwood, très loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne lors de son arrivée à l’OM.

« Greenwood est un joueur très talentueux »

Une arrivée mouvementée qui n’a pas perturbé Mason Greenwood, auteur d’un gros début de saison sous le maillot de l’OM avec 5 buts en autant d’apparitions en Ligue 1. Alors qu’il se prépare à l’affronter avec Strasbourg, Liam Rosenior s’est montré sous le charme. « Mason Greenwood est un joueur très talentueux, il a d’énormes qualités. Je ne suis pas surpris de ce qu’il montre depuis le début de la saison », analyse l’entraîneur britannique du Racing.

« De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde »

Et Mason Greenwood n’est pas le seul à plaire à Liam Rosenior. « Roberto De Zerbi est, pour moi, l’un des meilleurs entraîneurs du monde, a-t-il lancé en conférence de presse, rapporté par Le Phocéen. Je n’aurai pas assez d’une conférence de presse pour dire tout le bien que je pense de lui. J’ai énormément de respect pour lui, c’est un plaisir de le voir entraîner l’Olympique de Marseille. Et Marseille est l’une des très grosses équipes du championnat, mais je veux que l’on garde la même approche, la même mentalité et que l’on reste positifs. On a une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, d’envie et qui fait des efforts les uns pour les autres. Tous les joueurs sont à l’écoute et donnent leur maximum sur le terrain. Je veux mettre en avant ce groupe, ce collectif et ne pas parler des individualités. » Liam Rosenior a fait une exception avec Mason Greenwood.