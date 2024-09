Gros départ au RC Lens, des messages sont révélés

Alexis Brunet

Après sept années passées au RC Lens, Franck Haise a décidé de relever un nouveau challenge et de rejoindre l’OGC Nice. Le technicien de 53 ans a choisi d’aller voir ailleurs, notamment à cause du départ de l’ancien directeur général lensois, Arnaud Pouille. Toutefois, il semble garder de bons rapports avec le propriétaire des Sang et Or, comme en atteste certains messages qu’il a révélés.

Cet été, de nombreuses choses ont changé au RC Lens. Le club du nord de la France a notamment enregistré deux gros départs, celui d’Elye Wahi, mais également celui de Franck Haise. Les deux hommes ont décidé de poursuivre leur carrière dans le sud. Le premier à l’OM, alors que le second s’est engagé avec l’OGC Nice.

Franck Haise révèle ses échanges avec Joseph Oughourlian

Lors d’une interview accordée à L’Équipe, Franck Haise a révélé que c’était en partie à cause du départ d’Arnaud Pouille qu’il avait quitté le RC Lens. Le technicien français n’est toutefois pas fâché avec le propriétaire du club lensois, Joseph Oughourlian, comme en atteste leurs échanges. « Le seul texto que je lui ai envoyé est daté du 26 mai à 16 h 53. Il dit : "Bonjour président. Puis-je vous joindre en visio ? Merci." Il me répond à 17 h 51 : "Quand tu veux cher Franck." Je lui précise : "Je vous appelle en visio dans 2 minutes." Il m'envoie un pouce à 17 h 52. La visio, tout est là (il nous montre son téléphone mobile qui prouve le contenu in extenso des échanges). La visio démarrée à 17 h 57 dure dix-huit minutes. Je lui explique que j'ai décidé de partir. Le 31 mai, à 21 h 24, il m'envoie : "Salut coach, cher Franck, juste un mot pour te remercier pour ces quatre années merveilleuses au club et te souhaiter le meilleur pour le reste de ta carrière, tu le mérites. Je t'embrasse, Joseph." Ma dernière réponse est : "Merci président, sept saisons au total (il a entraîné la réserve de Lens de juillet 2017 à février 2020).'' »

Lens et Nice s’affrontent ce samedi

Franck Haise a donc quitté le RC Lens cet été, mais ce samedi, il fera son retour au Stade Bollaert. À l’occasion de cette sixième journée, les Lensois reçoivent les Niçois à 17H. En cas de victoire, les hommes de Will Still pourront se rapprocher de la troisième place, pour le moment occupée par Monaco.