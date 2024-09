«Je ne m’attendais pas à ça…» : Il hallucine après sa signature à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêté avec obligation d’achat par Everton, Neal Maupay poursuit sa phase d’adaptation à l’OM, l’occasion pour lui de découvrir de près l’engouement phocéen. Quelques semaines après sa signature, le joueur formé à l’OGC Nice est déjà épaté par la passion des supporters marseillais, une première pour lui.

Formé à l’OGC Nice et parti en Angleterre à l’été 2017 après des passages à l’ASSE et Brest, Neal Maupay a retrouvé la Ligue 1 du côté de l’OM, qui s’est attaché ses services à la fin du mercato estival dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat (4 M€) en provenance d’Everton. L’attaquant de 28 ans n’a pas attendu longtemps avant de goûter à la folle ambiance marseillaise, un comité d’accueil l’attendant à l’aéroport dès son arrivée dans la cité phocéenne, de quoi l’impressionner.

« J’ai été surpris par l'accueil à l’aéroport »

« Vraiment, j'ai été surpris par l'accueil à l'aéroport pour ma signature. Je ne m'attendais pas à ce que des supporters fassent le déplacement, raconte dans un entretien accordé à La Provence le nouveau joueur de l’OM, déjà sous le charme de ses nouveaux supporters. Au centre d'entraînement, je les vois tous les jours, il y a toujours un mot sympa, une photo à faire, des autographes à signer. Ils ont le sourire quand ils nous voient, ça fait plaisir. Ça fait un mois que je suis là, je n'ai joué qu'un match au Vélodrome mais l'ambiance était magnifique. On a gagné, j'ai marqué... La communion à la fin de la rencontre restera un très très bon souvenir et j'ai hâte d'y retourner. »

« Je n'ai jamais vu un engouement pareil »

Malgré son passé à l’OGC Nice, Neal Maupay a donc rapidement été adapté par le public marseillais, grâce notamment à son premier but de la saison contre son club formateur. « De l'extérieur, on sait ce que ça représente, mais on le réalise vraiment une fois qu'on porte ce maillot et ce blason. Je n'ai jamais vu un engouement pareil. Je ne crois pas pouvoir vivre beaucoup d'autres ambiances dans ma vie comme celle face à Nice, le soir des 125 ans du club, poursuit l’attaquant. Mais même en dehors du stade et du centre d'entraînement, peu importe où tu vas, tout le monde supporte l’OM. Dans mes anciens clubs, je croisais des supporters, mais ici, il n'y a pas une personne qui ne regarde pas les matches ou qui ne va pas au stade. Je trouve ça fou. Ça démontre la ferveur et la passion autour de ce club. Ça me fait vibrer de savoir qu'il y a autant de gens qui sont derrière nous et nous suivent, ça me transcende. »