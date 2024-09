Mercato : Un attaquant de l’OM «dégoûte» un ami, il répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l'OGC Nice, Neal Maupay a choisi de rejoindre l'OM cet été. Un choix qui n'a pas du tout été du goût de son ami Alexy Bosetti qui a exprimé sa colère après le choix de l'attaquant français. Le nouveau joueur de l'OM a donc décidé de répondre à son ancien coéquipier assurant être très heureux de son choix.

Hyper actif durant le mercato, l'OM a attiré 12 nouveaux joueurs dont Neal Maupay qui a débarqué en provenance d'Everton. L'attaquant fait donc son retour en Ligue 1 alors qu'il est formé à l'OGC Nice, et ce choix n'a plu à Alexy Bosetti.

Bosetti tacle Maupay...

Interrogé sur le choix de Neal Maupay, Alexy Bosetti n'a pas caché sa déception qu'il rejoigne l'OM, un club rival de l'OGC Nice. « Je préfère ne pas parler de Neal, car je l'aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j'aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE. Neal Maupay lui a répondu.

... qui répond !

« Non, il ne m’a rien envoyé. Mais on m’a rapporté ce qu’il avait dit dans la presse. Personnellement, c’est une chose qui ne m’atteint pas. Je n’ai pas d’avis à ce sujet, je suis en paix avec mon choix, heureux d’être ici. Le début de saison du club et le mien me donnent raison. C’est le football, il y a les médias, les supporters, ça fait énormément de bruit. Mais je le répète, je suis en paix avec mes choix et mes idées, le reste n’est que du blabla… », lâche l'attaquant de l'OM auprès de La Provence.