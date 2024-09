C'est l'hécatombe, le PSG a-t-il manqué son mercato ?

Amadou Diawara

Pour la réception du Stade Rennais ce samedi soir, le PSG était privé d'un très grand nombre de joueurs. En effet, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha, Désiré Doué, Marco Asensio, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos étaient tous forfaits pour cette rencontre. Alors que l'infirmerie du PSG est pleine, Luis Campos aurait-t-il dû assurer le coup en offrant plus de recrues à Luis Enrique cet été ? C'est le moment de voter !

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Luis Enrique. Pour régaler son nouvel entraineur, Luis Campos a recruté douze joueurs au total lors du mercato estival 2023 : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons, Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le PSG a recruté 4 joueurs pour oublier Mbappé

Malgré ce recrutement de folie il y a un an, le PSG a attiré deux nouveaux joueurs vers Paris au mois de janvier : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et si Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont préféré se montrer discret sur le mercato. En effet, le PSG n'a officialisé que quatre transferts après le départ de son ancien numéro 7 : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué.

Le PSG était privé de 8 joueurs contre Rennes

Depuis le début de la saison 2024-2025, les joueurs du PSG tombent un à un. Alors que Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont blessés depuis de nombreux mois, Gianluigi Donnarumma, Gonçalo Ramos, Vitinha, Désiré Doué et Marco Asensio ont également rejoint l'infirmerie parisienne ces dernières semaines. De surcroit, Nuno Mendes est malade. Privé de tous ces éléments de son effectif contre le Stade Rennais ce vendredi soir, Luis Enrique a dû faire avec les moyens du bord, convoquant 18 joueurs.

Selon vous, le PSG aurait-il dû anticiper ces éventuelles blessures en recrutant davantage de joueurs cet été ? A vos votes !