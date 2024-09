Mercato - OM : Surprise, De Zerbi lâche déjà une annonce sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM cet été pour remplacer Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi se réjouit d'avoir choisi le club phocéen pour poursuivre sa carrière avec Brighton. Et après seulement cinq matches dirigés à la tête du club phocéen, le coach italien fait déjà une annonce sur son avenir.

Cet été, la succession de Jean-Louis Gasset a longtemps fait parler. Ce sont d'abord les deux techniciens portugais Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao qui ont été annoncés comme étant les plus proches de rejoindre l'OM, mais c'est finalement Roberto De Zerbi qui a débarqué à la surprise générale. Et après seulement cinq matches, le technicien italien fait déjà l'unanimité à Marseille où il se sent d'ailleurs parfaitement bien comme il le souligne devant les médias, glissant une petite phrase sur son avenir au passage.

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour ce transfert historique ? https://t.co/StzYQAXhEt pic.twitter.com/h7MzTlPLcG — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

«Je suis heureux ici, mais...»

« Moi, ici à Marseille, je me sens bien. J'ai été vraiment très bien accueilli, que ce soit par le club, par les joueurs, par les supporters, tant mon staff que moi. Donc pour l'instant, je suis heureux ici, mais ça fait vraiment juste 5 matchs. Je pense que c'est une question qu'il faut que vous me reposiez d'ici à 50, 100 matchs », confie-t-il en conférence de presse, avant de revenir sur les coulisses de son arrivée, précisant notamment l'importance de Medhi Benatia dans sa signature à l'OM.

Benatia à l'origine de l'arrivée de De Zerbi ?

« Mehdi Benatia est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j'ai connu dans ma carrière. Je suis désolé qu'il soit au cœur de la polémique. Je ne pense pas qu'il ait besoin de moi pour le défendre. Honnêtement, j'ai vu ce qu'il a dit. Je pense qu'il s'est exprimé de manière quand même éduquée, bien élevée. Donc je ne vois pas quelque chose de mal en ça. Après, moi, si je suis ici, c'est comme vous savez, grâce à lui, grâce à Pablo (Longoria). Donc je le soutiendrai toujours. Je lui dois vraiment cette arrivée. Je suis encore une fois attristé qu'il soit au cœur de ces polémiques, des polémiques qui selon moi n'ont pas de raison d'être », ajoute Roberto De Zerbi.