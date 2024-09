Mercato - OM : Coup de tonnerre pour ce transfert historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé à l'OM cet été et promis à un grand avenir, Valentín Carboni est en train de voir son aventure phocéenne virer au fiasco. Entre pépins physiques et grosse concurrence, le milieu offensif argentin prêté par l'Inter Milan apparait désormais comme un second choix pour Roberto De Zerbi. Difficile dans ces conditions d'imaginer que son option d'achat, fixée à 40M€, soit levée l'été prochain pour en faire le plus gros transfert de l'histoire de l'OM.

« Les choses sont allées vite pour moi, je garde les pieds sur terre, ma famille m'aide énormément. Il y a beaucoup d'attentes me concernant. Je veux prendre du plaisir et faire du mieux possible ». Voilà le discours ambitieux qu'affichait Valentín Carboni (19 ans) lors de sa conférence de presse de présentation à l'OM, en août dernier. Le milieu offensif argentin est arrivé en provenance de l'Inter Milan dans le cadre d'un prêt payant (1M€), assorti d'une option d'achat fixée à 40M€. En clair, si l'OM décidait de l'acquérir définitivement en fin de saison, Carboni deviendrait le joueur le plus cher de toute l'histoire du club phocéen. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu pour la nouvelle recrue sud-américaine.

Carboni dans le dur à l'OM

En effet, Carboni ne comptabilise jusqu'ici que deux petites apparitions en Ligue 1 sous le maillot de l'OM, pour un total de 36 minutes de jeu. Entre la concurrence XXL qui règne dans le secteur offensif (Greenwood, Harit, Luis Henrique, Rowe...) et les pépins physiques dont l'international argentin fait l'objet depuis son arrivée, l'aventure marseillaise est en train de virer au fiasco. Le média italien Calciomercato évoque même déjà la possibilité que Valentín Carboni rentre bredouille de son prêt à l'Inter Milan en fin de saison, ce qui ferait économiser une somme conséquente à l'OM.

Pas de transfert historique ?

En effet, avec les 40M€ fixés dans le cadre de son option d'achat à l'OM (NDLR : L'Inter dispose également d'une clause de rachat pour les années à venir), Carboni pourrait devenir la recrue la plus chère de toute l'histoire du club phocéen. Et le record du Portugais Vitinha, attiré pour 32M€ à l'hiver 2023, serait ainsi battu.

Le Top 5 des transferts les plus onéreux de l'OM :

1-Vitinha, 32M€

2-Dimitri Payet, 29M€

3-Mason Greenwood, 26M€

4-Kevin Strootman, 25M€

5-Gerson, 20.5M€