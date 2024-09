«C'est parfait» : Transfert avorté, le PSG va le regretter ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Proche de signer au PSG cet été pour 15M€, Rayan Cherki avait finalement préférait attendre une offre allemande qui n'est jamais venue. Résultat, le crack lyonnais a d'abord été mis à l'écart avant de revenir en force ces derniers jours. D'ailleurs, Pierre Sage ne tarit pas d'éloges pour son joueur et promet du lourd.

Et si le transfert avorté de Rayan Cherki laissait des regrets au PSG ? La question commence à se poser puisque le milieu offensif lyonnais, après avoir été mis à l'écart, a prolongé son contrat et reste sur deux buts en deux apparitions avec l'OL. Dont une réalisation contre l'Olympiakos jeudi soir en Ligue Europa. De quoi enchanter Pierre Sage.

Mercato : Il rate son transfert au PSG et revient en force ! https://t.co/WaL2fwTm9d pic.twitter.com/poIUcowbpH — le10sport (@le10sport) September 27, 2024

Cherki impressionne Sage

« Après avoir prolongé son contrat, il va falloir prolonger la série de buts marqué. S’il reste sur ce rythme, c’est parfait », a lâché l'entraîneur de l'OL en conférence de presse avant que Rayan Cherki ne revienne également sur son retour en force.

«C'est parfait»

« Je ne l’explique pas. J’essaye de faire mon travail, j’essaye de beaucoup m’entraîner, d’avoir la meilleure forme possible. Ce n’est pas une revanche. Le foot, on sait qu’il y a des hauts et des bas, des très bas et des très hauts. Je m’adapte à la situation dans laquelle je suis, je donne le meilleur à mon club », ajoute le Lyonnais au micro de Canal+.