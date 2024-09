Mercato : Il rate son transfert au PSG et revient en force !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Rayan Cherki est passé tout proche d'un transfert au PSG pour environ 15M€. Finalement, il avait repoussé les avances parisiennes dans l'espoir de signer au Borussia Dortmund où il aurait eu plus de temps de jeu. En vain, ce qui a poussé l'OL à l'écarter de son groupe dans un premier temps, avant de le réintégrer avec succès. Cherki revient effectivement très fort.

Dans sa quête de renforts prometteurs qui s'inscrit dans le cadre de son nouveau projet, le PSG cherche notamment à recruter des cracks français comme ce fut le cas avec Bradley Barcola ou plus récemment Désiré Doué. Mais cet été, le club parisien a également tenté d'arracher la signature de Rayan Cherki. Le transfert du phénomène lyonnais était même réglé pour 15M€, mais l'entourage du joueur a choisi de repousser cette offre dans l'espoir de signer en Bundesliga. Ce qui n'est jamais arrivé. Il a finalement été placé dans un loft par l'OL avant de connaître un revirement total de situation avec une prolongation de contrat ces derniers jours. De retour dans le groupe de Pierre Sage contre l'OM, il avait relancé les Lyonnais en inscrivant un but en fin de match, avant de récidiver lors de la victoire contre l’Olympiakos pour l'entrée en lice des Gones en Ligue Europa.

Cherki revient en force

D'ailleurs, après le match il est revenu sur son statut de lofteur durant l'été et assure que son retour en forme n'est pas une revanche. « Je ne l’explique pas. J’essaye de faire mon travail, j’essaye de beaucoup m’entraîner, d’avoir la meilleure forme possible. Ce n’est pas une revanche. Le foot, on sait qu’il y a des hauts et des bas, des très bas et des très hauts. Je m’adapte à la situation dans laquelle je suis, je donne le meilleur à mon club », explique Rayan Cherki au micro de Canal+, avant de se prononcer sur la victoire contre l’Olympiakos.

«Ce n’est pas une revanche»

« C’est une bonne entrée en matière, ça faisait pas mal de temps qu’on n’y était plus. Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières. C’est chose faite. On savait que c’était une grosse désillusion dimanche. Quand on voit le match qu’on fait, on n’aurait jamais dû perdre. On était vraiment remontés pour gagner ce match. Ce qui a fait la différence, c’est le discours du coach. Il nous a bien remis dedans. Ça s’est retranscrit sur le terrain », ajoute le phénomène de l'OL.