Le PSG a raté un «joueur frustrant» de très peu !

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG tout au long du mercato estival, Rayan Cherki est finalement resté à l'OL où il vient de prolonger son contrat. Et alors que l'international espoirs a réalisé une grosse performance jeudi soir contre l'Olympiakos, Daniel Riolo ne cache pas sa frustration au sujet de Cherki.

Rayan Cherki au PSG, le dossier a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Profil très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, le jeune attaquant de 21 ans s'est retrouvé tout proche à plusieurs reprises de quitter l'OL pour prendre la direction du Parc des Princes. Pas plus tard qu'en début de mercato estival 2024, Cherki figurait encore sur la short-list du PSG. Mais ce feuilleton a connu de nombreux rebondissements, et il vient finalement de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec l'OL.

EXCLU @le10sport : Le PSG tente le tout pour le tout pour Rayan Cherki !



❌ Paris n’a pas transmis la moindre offre jusqu’à présent. Lyon n’est pas vendeur et ne semble pas prêt à discuter



✅ Paris ne lâche pas et va pousser jusqu’au bout…https://t.co/w83uxLvXxU — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 28, 2023

Cherki de retour en forme avec l'OL

Jeudi soir, alors que l'OL affrontait l'Olympiakos en Ligue Europa (victoire 2-0), Rayan Cherki a réussi une belle performance avec notamment un but inscrit. Et au micro de l'After Foot sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo n'a pas caché sa frustration sur ce joueur et son irrégularité : « Avant son but, je me suis dit: ‘j’ai envie d’avoir de l’affection pour Cherki ce soir’. A chaque fois qu’il prend le ballon, qu’il le contrôle, c’est propre même si c’est souvent un peu arrière. Il fait toujours ses gestes techniques agréables à regarder mais des choix discutables. Il a touché énormément de ballons. Il a été au centre de tout, il s’est rendu disponible, a affiché un super état d’esprit mais il y avait ce côté ‘je prends le ballon, je le contrôle avec classe’, sans toujours aller dans le sens du jeu. Il a marqué, ça réhausse sa prestation d’ensemble. Tout n’est pas parfait et je me dis: ‘ce n’est pas possible, ce gars-là, quelqu’un va bien réussir à le faire progresser’ », estime Riolo.

« Une collection de joueurs frustrants »

« Dans le foot, j’ai l’impression qu’il y a une collection de joueurs frustrants en ce moment. S’il pouvait sortir de ça pour offrir des prestations plus abouties. Ce soir, j’avais envie de le trouver sympa. C’est un gars que tu as envie d’aimer mais tu as envie de lui dire: ‘fais en sorte qu’on t’aime’. Il donne, il est dans un bon état d’esprit et je ne sais pas de quelle façon le faire progresser », poursuit l'éditorialiste de RMC au sujet de Cherki. Le PSG a donc raté un jeune talent en manque de régularité cet été.