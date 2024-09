PSG : Il vit un calvaire, le coupable désigné ?

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand vide au PSG. Le club de la capitale n’a d’ailleurs recruté personne cet été, misant sur les attaquants déjà au club. Mais certains, comme Randal Kolo Muani, n’y arrivent pas. L’international français est en plein calvaire. Et Luis Enrique en est peut-être le principal responsable.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin de l’ère Kylian Mbappé au PSG. Le capitaine de l’équipe de France a quitté les Rouge-et-Bleu après sept ans pour rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants parisiens, eux, n’ont recruté personne pour le remplacer. La direction du PSG souhaitait miser sur les attaquants déjà présents au club, dont Randal Kolo Muani. Le joueur de 25 ans semble toutefois avoir reculé dans la hiérarchie de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol lui préfère d’autres options offensives, plongeant l’international français dans un véritable calvaire d’après Vikash Dhorasoo.

Kolo Muani «en mesure de se demander ce qu’il fait» au PSG ?

« Moi, j’aime bien ce qu’il fait. C’est un grand attaquant, puissant, capable d’éliminer... Il peut faire la différence quand il y a de l’espace. Cela veut dire quelque chose de la valeur de Kolo Muani, a d’abord expliqué l’ancien joueur du PSG avant de poursuivre. Maintenant, c’est un attaquant qui vit au PSG une période compliquée pour la confiance. En même temps, quand tu ne joues même pas après la blessure de Ramos, tu es en mesure de te demander ce que tu fais là. Si on regarde l’occasion qu’il rate face à Gérone, c’est un super-mouvement d’avant-centre. Il méritait d’aller au bout » a-t-il confié dans un entretien accordé au Parisien.

«Il ne se fait pas assez mal»

Vikash Dhorasoo a ensuite donné une solution à Randal Kolo Muani pour se sortir de son calvaire au PSG. « C’est aussi à lui de se convaincre d’être performant et de se battre un peu plus avec Luis Enrique. Je trouve qu’il est trop scolaire. Luis Enrique, ce n’est pas quelqu’un qui s’adapte à un joueur. Au contraire, il fait s’adapter le joueur à son système. Sauf que Kolo Muani se fait peut-être un peu avoir sur ça. Il ne se fait pas assez mal » a lancé le consultant pour L’Equipe et Canal + Afrique. À voir maintenant si Randal Kolo Muani fera les efforts nécessaires pour enfin s’imposer au PSG.