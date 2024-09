PSG : Luis Enrique se fait détruire en direct !

Axel Cornic

Un récent documentaire de la télévision espagnole sur Luis Enrique fait énormément de bruit ces derniers jours, avec des sorties qui n’ont pas manqué de faire réagir. C’est notamment le cas pour une phrase du coach du Paris Saint-Germain sur le trio formé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Chaque sortie au PSG est scrutée et c’est notamment le cas avec son entraineur. Ainsi, quand Luis Enrique a accordé du temps à Movistar pour réaliser un documentaire sur lui ça n’a pas manqué... surtout quand il assure qu’il « n’aurait pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé », déclarant d’ailleurs que « si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions… et il n’en a aucune ».

« J’ai regardé quelques propos, dans les années 2014 ou 2015, quand il disait j’adore voir jouer Messi... »

Evidemment, ces propos ont beaucoup fait réagir et c’est le cas de Jean-Michel Larqué, qui ne comprend pas vraiment la sortie du coach du PSG. « Ça veut dire quoi ? Que les autres ne sont pas des bons entraineurs ?! J’ai regardé quelques propos, dans les années 2014 ou 2015, quand il disait j’adore voir jouer Messi... il aime le voir jouer, mais pas l’entrainer ?! » a lancé l’ancienne gloire de l’ASSE, sur RMC Sport.

« J'ai l'impression qu'il veut toute la lumière sur lui »

« Je ne veux pas porter de jugement de valeur sur Luis Enrique, sauf sur les résultats, mais le PSG stagne contrairement à ce qu’il nous a promis » a poursuivi Larqué, dans l’émission Rothen s’enflamme de ce jeudi. « Il se compare à ceux qui ont entrainé Neymar et Messi ou Mbappé, j'ai l'impression qu'il veut toute la lumière sur lui. Même l’année passée on a senti quand même qu’il a du mal à accepter que la vedette ce soit quelqu’un d’autre que lui ».