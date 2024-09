PSG : Amendes, salaire… Luis Enrique doit «cesser son sketch»  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi, Luis Enrique était en conférence de presse comme il est de tradition avant les matchs du PSG. Un exercice dont l’Espagnol se passerait bien, étant même prêt à renoncer à une partie de son salaire pour cela. De quoi faire réagir Daniel Riolo a alors demandé à l’entraîneur du PSG d’arrêter « son sketch ».

Alors que Movistar s’apprête à sortir un documentaire sur Luis Enrique, certains passages sont déjà relayés par les médias. L’entraîneur du PSG a notamment évoqué sa relation avec les médias, faisant alors une annonce étonnante : « Si on me proposait de réduire mon salaire de 25 % pour ne plus avoir à parler aux médias, je le ferais ».

PSG : Luis Enrique sous pression, il dit tout ! https://t.co/rZEWMJn5Lz pic.twitter.com/36YVwOwGm9 — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Luis Enrique prêt à éviter les médias

En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique en a rajouté une couche à ce propos. « Je passe un bon moment avec vous. Je n'ai jamais écourté une conf de presse, j'aime parler, je dis ce que j'ai à dire. C'était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club , tu es obligé de parler. Si je peux l'éviter je l'éviterai, surtout les interview post-matchs », a alors lâché l’entraîneur du PSG.

« Il peut rester chez lui »

Sur ses réseaux sociaux, Daniel Riolo a rebondi à cette proposition de Luis Enrique. Pas besoin visiblement de renoncer à 25% de son salaire pour l’entraîneur du PSG. « Les amendes pour non présentation devant la presse en L1 et LDC ne seront jamais supérieures à 25% du salaire de Luis Enrique. Il peut tranquillement cesser son sketch et rester chez lui », a lâché Riolo sur X.