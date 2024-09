PSG : Riolo se moque de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a subi son lot de critiques. Parfois raillé par l’éditorialiste Daniel Riolo pour ses choix tactiques, l’Espagnol a de nouveau été la cible de ce dernier concernant un sacrifice financier que le coach parisien se disait récemment prêt à prendre. Explication.

Avec cinq victoires en six rencontres, Luis Enrique et le PSG ont bien débuté leur saison 2024-2025. Pour sa deuxième année à Paris, le technicien espagnol a vécu le départ de Kylian Mbappé et a décidé de miser sur un effectif rajeuni et plein de promesses.

Luis Enrique voudrait réduire son salaire afin de ne plus parler aux médias

Mais comme n’importe qui, Luis Enrique est parfois soumis à son lot de critiques. Récemment, alors que la chaîne espagnole Movistar + a réalisé un documentaire autour de l’entraîneur du PSG, un extrait de ce dernier a été dévoilé. A l’intérieur, le coach asturien révélait que s’il pouvait réduire son salaire de 25 % pour ne plus à avoir à s’adresser auprès des médias, ce dernier le ferait.

Riolo se moque

Cela n’a pas plus à Daniel Riolo, qui s’est empressé de se moquer de Luis Enrique sur X : « Vraiment dommage que le doc Movistar sur Luis Enrique ne trouve pas de diffuseur en France. Ça nous permettrait de voir quel genre d’homme il est. Il réduit son salaire de 25% si pas de média. Mais il fait quand même un doc. Et gratuitement bien sûr », a écrit l’éditorialiste.